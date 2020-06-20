Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 20 июня.
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами град и сильные ливни. Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +26.. +32°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза, при грозе местами по городу град и сильные ливни. Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозе местами сильный порывистый. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.
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▪ Опубликовано 20.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35233 | Новости в RSS.
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