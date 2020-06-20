Прогноз погоды по Беларуси на день 20 июня.

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами град и сильные ливни. Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +26.. +32°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза, при грозе местами по городу град и сильные ливни. Ветер восточный умеренный до порывистого, при грозе местами сильный порывистый. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.