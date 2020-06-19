Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 19 июня (пятница), в период с 13 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня и в первую половину ночи 20 июня (суббота).

В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Максимальная температура воздуха на большей части территории достигнет +30..+32.

Сегодня, 19 июня (пятница), в Минске в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.

В дневные часы 20 июня (суббота) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.

Оранжевый уровень опасности.