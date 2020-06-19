Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 19 июня (пятница), в период с 13 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня и в первую половину ночи 20 июня (суббота).
В дневные часы 20 июня (суббота) на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Максимальная температура воздуха на большей части территории достигнет +30..+32.
Сегодня, 19 июня (пятница), в Минске в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.
В дневные часы 20 июня (суббота) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.
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▪ Опубликовано 19.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35232
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