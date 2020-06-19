Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 июня

20 июня погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами град и сильные ливни. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный слабый, днем порывистый, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 июня погоду в нашей стране будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +32°С, в северных районах местами +20..+21°С.

22 июня погоду в республике в основном будет формировать более прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии, в южных районах сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, по югу возможны грозы. Ветер северо-восточный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С по северу до +19°С по юго-востоку страны, максимальная днем +18..+25°С, по югу воздух прогреется до +27°С.