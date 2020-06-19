Метеоновости
В ближайшие дни сохранится рост уровней воды на большинстве рек
В истекший период (16-18 июня) на реках страны преобладал рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у д. Стешицы уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.
По состоянию на 19 июня на всем протяжении Березины и Припяти, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины, Вилии и Сожа отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-12 см. На Немане и Западном Буге наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки.
На Вилии у д. Стешицы и реке Остер (приток Сожа) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно.
Температура воды в реках и водоемах несколько повысилась и составляет 17- 25°С.
В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится.
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▪ Опубликовано 19.06.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35230
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