В ближайшие дни сохранится рост уровней воды на большинстве рек

В истекший период (16-18 июня) на реках страны преобладал рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у д. Стешицы уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 19 июня на всем протяжении Березины и Припяти, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины, Вилии и Сожа отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-12 см. На Немане и Западном Буге наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-10 см за сутки.

На Вилии у д. Стешицы и реке Остер (приток Сожа) уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно.

Температура воды в реках и водоемах несколько повысилась и составляет 17- 25°С.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится.