Прогноз погоды на день 19 июня

Переменная облачность. Местами, а по Брестской и Гродненской областям на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +26..+32. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +28..+30°С, вечером +23..+25°С.