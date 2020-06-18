Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 июня

19 июня погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная - днем +26..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 июня сохранится влияние неустойчивой и теплой воздушной массы на территориию нашей страны. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная - днем составит от +24°С по юго-западу до +32°С по северо-востоку страны.

21 июня погоду будут определять малоподвижные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +23..+29°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +32°С, в северных и юго-западных районах местами +20..+22°С.