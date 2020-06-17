Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

В дневные часы 18 июня (четверг) на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.

В дневные часы 18 июня (четверг) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.