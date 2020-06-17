Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 июня

18 июня погодные условия в нашей стране будет определять теплая влажная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем при грозах местами сильные ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +24..+29°С, по северо-восточной половине она составит +30..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19-20 июня погодные условия в Беларуси продолжит формировать теплая и влажная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+32°С.