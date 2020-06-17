Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 июня Переменная облачность. По юго-западу страны пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах местами ожидаются сильные ливни, град. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление до сильного порывистого. Температура воздуха максимальная днем составит +25..+31°C. В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер восточный умеренный. Температура воздуха утром +18..+21°C, днем +27..+29°C, вечером +23..+26°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 июня»

▪ Опубликовано 17.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35217 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 июня».