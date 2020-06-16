Прогноз погоды по Беларуси на 17 - 19 июня

17 июня погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах республики слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +25..+31°С.Атмосферное давление существенно не изменится.

18-19 июня погодные условия в стране в основном будут формировать теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока Черного моря и с юга Европейской России.

18 июня переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+19°С, днем от +23°С по юго-западу до +31°С по востоку республики.

19 июня переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем от +24°С по юго-западу до +32°С по востоку страны.