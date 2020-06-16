Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 17 июня (среда) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30..+31, по юго-западу страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.