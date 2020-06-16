Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В дневные часы 17 июня (среда) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30..+31, по юго-западу страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 16.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35213
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