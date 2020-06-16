Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 16 июня (вторник), в период с 12 до 18 ч. на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C.
В Минске в период с 12 до 18 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.
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▪ Опубликовано 16.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35209
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