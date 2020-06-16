Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 16 июня (вторник), в период с 12 до 18 ч. на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C.

В Минске в период с 12 до 18 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.