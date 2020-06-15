 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

  Сегодня, 15 июня (понедельник), в период с 15 ч. 30 мин. до 21 ч. на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится в течение ночи 16 июня. Сегодня, 15 июня (понедельник), в Минске в период с 15 ч. 30 мин. до 21 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится в течение ночи 16 июня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 15.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35207

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