Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 июня
16 июня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, в восточных районах страны местами воздух прогреется до +30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
17-18 июня погодные условия в нашей стране в основном будут формировать теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Черного моря и с юга Европейской части России.
17 июня ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.
18 июня ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.
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▪ Опубликовано 15.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35205 | Новости в RSS.
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