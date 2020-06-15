Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 июня

16 июня погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, в восточных районах страны местами воздух прогреется до +30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 июня погодные условия в нашей стране в основном будут формировать теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Черного моря и с юга Европейской части России.

17 июня ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.

18 июня ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +25..+31°С.