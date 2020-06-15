Температура воды в реках и водоемах находится в пределах 14-24°С

По состоянию на 15 июня на Западной Двине, Березине, Немане на участке Белица – Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Жлобин, Соже у г. Гомель, Припяти на участке Черничи – Мозырь, а также на большинстве их притоков наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см, обусловленный выпадением осадков. На остальном протяжении указанных выше рек отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки.

На реке Остер (приток Сожа) уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 14°С до 24°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на притоке Березины реке Сушанка у д. Суша уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.