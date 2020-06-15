Прогноз погоды на день 15 июня

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +19..+25°С, в восточных районах +26..+29°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +22..+24°С, вечером +19..+21°С.