Метеоновости
Прогноз погоды на день 15 июня
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +19..+25°С, в восточных районах +26..+29°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +22..+24°С, вечером +19..+21°С.
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▪ Опубликовано 15.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35202 | Новости в RSS.
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