Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 14 июня (воскресенье) в период с 00 часов 30 минут до 06 часов на большей части территории республики ожидаются грозы и сильные дожди, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. В Минске сегодня, 14 июня (воскресенье) в период с 3 до 9 часов ожидается гроза, которая сохранится в течение дня. Утром и днем 14 июня – по городу временами сильный дождь.
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▪ Опубликовано 13.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35196
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