Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 14 июня (воскресенье) в период с 00 часов 30 минут до 06 часов на большей части территории республики ожидаются грозы и сильные дожди, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. В Минске сегодня, 14 июня (воскресенье) в период с 3 до 9 часов ожидается гроза, которая сохранится в течение дня. Утром и днем 14 июня – по городу временами сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.