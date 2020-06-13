Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июня. Облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +18.. +24°С, по югу +25.. +29°С. В Минске: возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +18..+20°С, днем +19..+21°С, вечером +16..+18°С.

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▪ Опубликовано 13.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35194 | Новости в RSS.

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