Прогноз погоды по Беларуси на 13-15 июня

13 июня погодные условия будет определять фронтальный раздел, смещающийся с севера, вслед за которым в нашу страну будет поступать прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+29°С. Атмосферное давление ночью вырастет на 2-4 мм рт. ст., днем существенно не изменится.

14-15 июня погоду будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода.

14 июня на большей части территории республики дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +16..+23°С; в юго-восточных районах ночью +18..+19°С, днем +24..+29°С.

15 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +21..+27°С, в юго-восточных районах до +29°С.