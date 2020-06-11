Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 12 июня (пятница), в период с 1.30 до 6 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые сохранятся в течение дня. В дневные часы в отдельных районах град. В Минске: сегодня, 12 июня (пятница), в период с 1.30 до 6 часов в городе ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые сохранятся в течение дня.
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▪ Опубликовано 11.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35187
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