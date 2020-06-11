Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 12 июня (пятница), в период с 1.30 до 6 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые сохранятся в течение дня. В дневные часы в отдельных районах град. В Минске: сегодня, 12 июня (пятница), в период с 1.30 до 6 часов в городе ожидается гроза и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, которые сохранятся в течение дня.

Оранжевый уровень опасности.