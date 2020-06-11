Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 июня

12 июня погодные условия в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса и малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В ночные и утренние часы местами могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах +15..+21°С, максимальная днем составит +28..+34°С, по северу +24..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13 июня республика окажется на периферии скандинавского антициклона и под влиянием малоактивного атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать прохладная воздушная масса с севера Европы. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, по северу +13..+14°С; максимальная днем +19..+26°С, в южных районах +27..+30°С.

14 июня погоду в основном будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +16..+23°С; по юго-востоку ночью +18..+19°С, днем +24..+27°С.