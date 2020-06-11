Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°C. В западных и центральных районах страны ожидаются грозы, при грозах местами – сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.

В дневные часы 11 июня (четверг) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C, ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.