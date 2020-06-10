Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

11 июня (четверг), в период с 00 до 06 ч. в западных и центральных районах республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, которые сохранятся до конца ночи и в течение дня. В дневные часы (11 июня) местами при грозах в западных и центральных районах Беларуси ожидается шквалистое усиление ветра, град. В Минске 11 июня (четверг), в период с 00 до 06 ч. ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится до конца ночи и в течение дня.

Оранжевый уровень опасности.