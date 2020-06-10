Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30 +34.

В дневные часы 11 июня (четверг) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.

12 июня (пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.

Оранжевый уровень опасности.