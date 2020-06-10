Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30 +34.
В дневные часы 11 июня (четверг) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.
12 июня (пятница) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.
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▪ Опубликовано 10.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35179
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