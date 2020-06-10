Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 июня
11 июня погодные условия в Беларуси будет определять очень теплая воздушная масса черноморского происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+21°С, максимальная днем +28..+34°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
12 июня погоду в нашей стране в основном будет формировать очень теплая неустойчивая воздушная масса, в северных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах по северу, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+21°С, максимальная днем +28..+34°С, в северных районах она составит +24..+27°С.
13 июня республика окажется на периферии скандинавского антициклона и под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +20..+27°С, в южных районах до +30°С.
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▪ Опубликовано 10.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35176 | Новости в RSS.
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