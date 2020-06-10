Метеоновости
Температура воды в реках и водоемах составляет 16-23°С
В истекший период (6-9 июня) на большинстве рек наблюдался рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта.
По состоянию на 10 июня, в результате выпадения осадков, на Днепре, Припяти, большем протяжении Сожа, отдельных участках Западной Двины, Немана, Вилии и Березины отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. На реке Остер (приток Сожа) уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются лишь на Немане у г. Гродно.
Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 16°С до 23°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего на Соже у г. Славгород уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоемах повысится.
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▪ Опубликовано 10.06.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35175
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