Температура воды в реках и водоемах составляет 16-23°С

В истекший период (6-9 июня) на большинстве рек наблюдался рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 10 июня, в результате выпадения осадков, на Днепре, Припяти, большем протяжении Сожа, отдельных участках Западной Двины, Немана, Вилии и Березины отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. На реке Остер (приток Сожа) уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются лишь на Немане у г. Гродно.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 16°С до 23°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в результате чего на Соже у г. Славгород уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоемах повысится.