Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 9 июня (вторник), в период с 12 до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

10 июня (среда) на большей части территории ожидаются грозы, в дневные часы при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.

Сегодня, 9 июня (вторник), в Минске в период с 14 до 20 часов ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

10 июня (среда) по городу сохранятся грозы, в дневные часы при грозе в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет +30.

Оранжевый уровень опасности.