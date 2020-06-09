Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 9 июня (вторник), в период с 12 до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.
10 июня (среда) на большей части территории ожидаются грозы, в дневные часы при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град и сильные ливни. Днем по восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.
Сегодня, 9 июня (вторник), в Минске в период с 14 до 20 часов ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
10 июня (среда) по городу сохранятся грозы, в дневные часы при грозе в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Днем максимальная температура воздуха достигнет +30.
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▪ Опубликовано 09.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35168
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