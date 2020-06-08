Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.

10-11 июня (среда-четверг) на большей части территории страны сохранится жаркая погода.

Оранжевый уровень опасности.