Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 7 июня (воскресенье), в период с 12 до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.
Сегодня, 7 июня (воскресенье), в Минске в период с 14 до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.
В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 07.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35159
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».