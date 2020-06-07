Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 7 июня (воскресенье), в период с 12 до 18 часов на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Сегодня, 7 июня (воскресенье), в Минске в период с 14 до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град.

В дневные часы 8 и 9 июня (понедельник-вторник) по юго-востоку во многих районах, а на остальной территории местами максимальная температура воздуха достигнет +30 +32.

Оранжевый уровень опасности.