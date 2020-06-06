Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 июня. Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +20..+26°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +22..+24°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 06.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35155 | Новости в RSS.

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