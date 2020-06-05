Прогноз погоды на 6-8 июня. Ожидается повышение температурного фона

6 июня погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная - днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет расти.

7 июня скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с южных широт, по западу страны погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Местами по республике, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная - днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°С.

8 июня в республике сохранится влияние теплой воздушной массы, западные районы страны по-прежнему будут находится под влиянием атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная - днем +24..+29°С.