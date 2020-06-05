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Прогноз погоды на 6-8 июня. Ожидается повышение температурного фона

синоптическая карта6 июня погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная - днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет расти.

7 июня скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с южных широт, по западу страны погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Местами по республике, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная - днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°С.

8 июня в республике сохранится влияние теплой воздушной массы, западные районы страны по-прежнему будут находится под влиянием атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная - днем +24..+29°С.


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▪ Опубликовано 05.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35153 | Новости в RSS.

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