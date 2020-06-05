В ближайшие дни на большинстве рек уровней воды сохранится

В настоящее время на реках бассейна Западной Двины отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. На реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти наблюдается рост уровней воды с интенсивностью до 27 см за сутки, обусловленный выпадением осадков. В результате повышения уровней воды на Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород улучшились условия для работы речного транспорта, а на реке Остер (приток Сожа) уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск. Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от +9°С до +18°С.

В ближайшие дни на большинстве рек страны рост уровней воды сохранится, на Березине у г. Бобруйск уровень воды превысит отметку, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта, а на ее притоке реке Сушанка уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму. Температура воды в реках и водоемах несколько повысится.