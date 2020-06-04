Прогноз на 5-7 июня. Республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и теплой воздушной массы

5 июня погодные условия в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью в юго-восточных районах, днем преимущественно по южной половине страны, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная - днем +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 июня республика останется под влиянием атмосферных фронтов и теплой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная - днем +19..+25°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27°С.

7 июня скажется влияние теплой и влажной воздушной массы, днем по юго-западу страны погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, днем местами, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная - днем +21..+27°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +29°С.