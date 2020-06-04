Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 июня Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +15..+21°C. В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +16..+18°C, вечером +12..+15°C.

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▪ Опубликовано 04.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35143 | Новости в RSS.

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