Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 3 июня (среда), в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град, сильные ливни. В Минске 3 июня (среда) в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 03.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35141
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