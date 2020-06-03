Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 3 июня (среда), в период с 15 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град, сильные ливни. В Минске 3 июня (среда) в период с 15 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.