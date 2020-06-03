Прогноз погоды по Беларуси на 4-6 июня

4 июня погодные условия в нашей стране будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

5 июня ночью республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, вслед за которым начнет распространяться теплая воздушная масса с Балканского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах стран прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +18..+23°С.

6 июня республика останется под влиянием атмосферных фронтов и теплой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная - днем +18..+25°С.