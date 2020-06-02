Прогноз погоды по Беларуси на 3-5 июня.

3 июня погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Беларуси. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная - днем +13..+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

4 июня республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном во влажной и прохладной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики, пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная - днем +13..+18°С, местами воздух прогреется до +20°С.

5 июня скажется влияние более теплой и влажной воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная - днем +17..+23°С.