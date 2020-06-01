Прогноз погоды на 2-4 июня. Республика будет находиться в прохладной воздушной массе

2 июня погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над юго-востоком Беларуси. Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди. Ветер северный, северо-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная - днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет падать.

3-4 июня республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и в прохладной воздушной массе.

3 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная - днем +11..+18°С.

4 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная - днем +13..+18°С, местами воздух прогреется до +20°С.