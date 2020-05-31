Прогноз погоды на день 31 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный порывистый во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +14 °С до +20 °С, по северу местами до +22 °С. В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ветер северо-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +11 +13 °С, днем +15..+17 °С, вечером +12 +14 °С.