Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 мая Облачно. Временами дожди, по юго-восточной половине сильные дожди. Местами грозы. Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C, по северо-востоку +19..+22°C. В Минске облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80-90 %). Ветер северный, северо-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +13..+15°C, вечером +12..+14°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 30 мая»

▪ Опубликовано 30.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35120 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 30 мая».