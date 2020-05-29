 

Метеоновости

Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

  Утром и днем 30 мая (суббота) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине страны – сильные дожди. 31 мая (воскресенье) сохранится ветреная с дождями погода. Утром и днем 30 мая (суббота) в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 29.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35119

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