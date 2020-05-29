Прогноз погоды по Беларуси на 30-31 мая, 1 июня

30 мая погодные условия будет определять циклон с центром над юго-востоком нашей страны и его активные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. Временами дожди. Ночью в отдельных районах, утром и днем по юго-восточной половине сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная - днем +12..+18°С, по северо-востоку +19..+22°С. Атмосферное давление будет падать.

31 мая сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер северо-восточный на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная - днем +13..+20°С, по северу местами до +22°С.

1 июня Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная - днем +13..+20°С.