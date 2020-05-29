Ухудшились условия для работы речного транспорта

В истекший период (26-28 мая) на реках преобладал спад уровней воды, в результате чего ухудшились условия для работы речного транспорта на Днепре у г. Могилев и Соже у г. Кричев. По состоянию на 29 мая на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-12 см за сутки. Незначительный (1-5 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно, Припяти у г. Петриков, а также некоторых малых реках.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород. Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от +10 °С до +18°С.

В ближайшую пятидневку на реках будут наблюдаться небольшие колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на Березине у г. Светлогорск уровень воды достигнет отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.