Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер северный, северо-восточный порывистый, во многих районах страны сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +13..+19°C, по юго-востоку воздух прогреется до +20..+23°C. В Минске ожидается преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность 80-90%). Ветер северный, северо-восточный сильный порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +13..+15°C, вечером +12..+14°C.

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▪ Опубликовано 29.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35113 | Новости в RSS.

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