Метеоновости
Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!
29 мая (пятница) ночью по юго-востоку, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В ночные часы по юго-востоку республики ожидаются грозы, временами сильные дожди. 30-31 мая (суббота-воскресенье) сохранится ветреная дождливая погода. Днем 29 мая (пятница) в Минске ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.
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▪ Опубликовано 28.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35111
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