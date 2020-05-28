Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

29 мая (пятница) ночью по юго-востоку, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В ночные часы по юго-востоку республики ожидаются грозы, временами сильные дожди. 30-31 мая (суббота-воскресенье) сохранится ветреная дождливая погода. Днем 29 мая (пятница) в Минске ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.