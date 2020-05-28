29-31 мая на большей территории Беларуси пройдут дожди

29 мая погодные условия Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку страны дожди, грозы, временами сильные дожди. Утром и днем на большей части территории пройдут дожди, местами будут отмечаться грозы, сильные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый, ночью по юго-востоку, днем во многих районах страны, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем +13..+18°С, по юго-востоку она составит +19..+23°С. Атмосферное давление будет падать.

30 мая Беларусь окажется под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, перемещающегося с Черного моря на Брянскую область.Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдут продолжительные дожди, днем по юго-восточной половине местами сильные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная - днем +13..+20°С, по северо-востоку республики воздух прогреется до +23°С.

31 мая погоду в республике продолжат формировать атмосферные фронты. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, на большей части территории республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная - днем +15..+20°С, по северу страны воздух прогреется до +22°С.