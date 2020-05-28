Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 мая. Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +22°С. В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +12..+14 °С, днем +19..+21 °С, вечером +16..+18 °С.

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▪ Опубликовано 28.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35108 | Новости в RSS.

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