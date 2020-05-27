Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 мая

28 мая погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная - днем +17..+22°C. Атмосферное давление будет слабо падать.

29-30 мая Беларусь окажется в зоне фронтальных систем от черноморского циклона, перемещающегося через Восточную Украину на Брянскую область. 29 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +14..+20°С.

30 мая преобладание облачной погоды. На большей части территории республики дожди, днем по юго-востоку сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северной четверти умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная - днем +13..+20°С, в восточных районах до +23°С.