Прогноз погоды по Беларуси на 27-29 мая

27 мая погодные условия по северо-западной половине страны будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная - днем +17..+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

28 мая погоду в нашей стране будет определять неустойчивая, умеренно теплая воздушная масса, сформированная в средних широтах. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная - днем +15..+20°С, местами воздух прогреется до +22°С.

29 мая Беларусь окажется в зоне фронтальных систем от черноморского циклона, перемещающегося через Восточную Украину на Брянскую область. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый.Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +13..+20°С.