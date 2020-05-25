Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 мая

26 мая погодные условия в нашей стране будет определять неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Днем в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+10°С, максимальная днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

27-28 мая погоду в стране будет определять неустойчивая, умеренно теплая воздушная масса, сформированная в средних широтах.

27 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+10°С, максимальная днем +15..+21°С.

28 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +15..+21°С.